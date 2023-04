Başkan Gürkan: 'Yaralarımızı saracağız şehrimizi yeniden inşa edeceğiz'

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen ' Akçadağ Konteyner Çarşısı'nı ziyaret ederek, Akçadağlı vatandaşlar ile bir araya geldi. Gürkan, tamamlanan konteyner çarşının Akçadağlı vatandaşlara hayırlı olmasını temenni ederken, esnafa da bol kazançlar diledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçadağ'a inşa edilen ' Akçadağ Konteyner Çarşısı'nın MASKİ Genel Müdürlüğü koordinasyonluğunda AFAD'ın da desteklediği, bir çalışma olduğunu ifade eden Başkan Gürkan, Akçadağlı esnaflar için yapılan geçici işyerinin tamamlandığını ve Ramazan Bayramı öncesinde faaliyete geçtiğini vurguladı.

Başkan Gürkan'a teşekkürlerini ileten Akçadağ Esnaf Odası Başkanı Fatih Şahin, "Öncelikle depremden dolayı tüm Malatya halkına geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum. Depremin ilk gününden beri Selahattin Başkanım Akçadağ Esnaf Çarşısı'nın açılması için canı yürekten koşturmuştur. Malatya'da ilk kez Akçadağ Esnaf Çarşısı açılmıştır. Kendilerine kamuoyu önünde Akçadağlı halkı ve esnafı adına

destek verilmiştir. Özellikle Büyükşehir Belediyemiz AVM yanında 338, 'Rus Pazarı' olarak tabir edilen alana yaklaşık 150 tana esnaf çarsısının yapılması, Akçadağ ve Doğanşehir'e esnaf çarşılarının yapılması noktasında bizlere büyük destekleri olmuştur. Büyükşehir Belediye Başkanımız, 'aç ve açıkta hiçbir esnafımız kalmayacak, eğer aç ve açıkta bir esnaf kalırsa, günahı oda başkanlarının boynunadır' dedi. Bu noktada biz her zaman Selahattin Başkanımızın yanındayız. Kendisi de esnafımızın her zaman yanında olmuştur. Zor günler geçiriyoruz. Bu zor günleri el birliğiyle birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız. Gerek MASKİ gerek Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı olsun her zaman vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın yanında olmuştur. Biz bütün bunları sahada görüyoruz. Emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve ekibine şahsım ve esnaflarım adına teşekkür eder, saygılar sunarım" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür eden AK Parti Akçadağ İlçe Başkanı Nuri Karadaş, "Öncelikle Malatya'mıza geçmiş olsun. Depremde acılar yaşadık, Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bizde halkta biliyor ki Selahattin Başkanım olmasaydı yollarımız hemen açılmazdı ve açılacak gibi de değildi. Çünkü her yer kıyamet gibiydi. Bütün bu zorlukları başkanımız ve ekibi sayesinde aştık. Akçadağ ve şahsım adına Başkan Gürkan ve ekinine teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesine ait alanların depremzedeler için barınma alanları olduğuna dikkat çeken Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK Üyesi Eyüp Gönültaş, "Yapılan hizmetleri yerinde gördük. Hem Büyükşehir Belediyemiz olarak hem de devletimizin her bir birimi depremin ilk anından bu yana bütün gücüyle sahadaydı. Tabii Malatya'da bir fark gözüküyordu. Malatya Büyükşehir Belediyemizin inşa etmiş olduğu alanlar, şehrin en güvenilir alanlarıydı. Şu anda bile vatandaşlarımızın kaldığı mahalle konakları, sosyal tesisiler, koordinasyon merkezi olarak kullanılan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, benzeri onlarca bina Malatyalıların hem barınmasında hem beslenmesinde hem güvenliğinde hem sağlığında kısaca her türlü hizmetinden faydalanmaları için özel mekanlar olmuştur. Sanki önceden düşünülmüş gibiydi. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir depremin tatbikatı yapılamazdı. Ama Malatya Büyükşehir Belediyesi böyle bir tatbikatı yapmış gibi bir görüntü sergiledi. O gün sahaya bu hakimiyeti kurarken, ana yollar ve şehirlerarası yollar kapalıyken, kırsalda bizim kapalı yolumuz yoktu. Bütün köylerde günde 3 defa yolar açılıyordu ve o günlerde sadece kar yağmıyordu, tipi de vardı. Zaman geçti, bunları unutuyor olabiliriz ama lütfen o günleri herkes hatırlasın. Malatya Büyükşehir Belediyesi dün nerdeyse bugünde ordadır. Şimdi de Akçadağ'da esnafın ve vatandaşların ihtiyaçlarını rahat giderebilmeleri için bir konteyner çarşı kurulmuş, bu buna benzer felaketlerden bizleri korusun. Hepimize geçmiş olsun.

Şehrimizin bütüncül planının yapılması noktasında planda yatay mimarı, seyrekleştirilmiş, genişletilmiş ve yeşil alanların fazlalaşması noktasında şehrin yerinde dönüşümü, şehrin omurgasına, hafızasına, kimliğine zara gelmeden şehrin yerinde dönüşümünü esas aldığımızı ifade etmek istiyorum. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Netice itibariyle devletimiz güçlüdür. Bir taraftan kalıcı konutların temelleri atılırken bir taraftan da konteyner çarşılarımız faaliyete geçiyor. Akçadağ'ımızda MASKİ Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonluğunda AFAD'ın da desteklediği, kaymakamlığımızın da koordinasyonun içinde bulunduğu esnafımızın geçici işyeri ve ticari faaliyetlerinin yürütülmesi noktasındaki çalışmalarımız tamamlanmıştır. Vatandaşlarımız bayramdan önce iş yerlerine taşınarak, ticari faaliyetlerini yürütmeye başladılar. Esnafın ışığı yandığı zaman şehrin ışığı yanar. Belediyemiz ve tüm kamu kurum ve kuruluşları el ele vererek yaralarımızı sarma gayreti içerisinde olduk. Yaralarımızı saracağız, şehrimizi yeniden ihya edeceğiz, yeniden imar edeceğiz. İnşa edilen Akçadağ Konteyner Çarşısı'nın da Akçadağ'a ve Akçadağlı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Allah esnafımıza bol kazançlar versin" diye konuştu - MALATYA