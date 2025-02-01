Başkan Dumandağ: "Cazibe Merkezi Programının uzatılması memnuniyet verici"

Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ yaptığı açıklamada, 6. Bölge teşviklerinin uzatılmasının sevindirici olduğunu vurguladı.

Başkan Dumandağ Cazibe Merkezi kapsamında 6. bölge imkanlarından yararlanılmasının 1 yıl süre ile yeniden uzatılmasının kente yeni yatırımların kazandırılması açısından son derece sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi. Başkan Dumandağ, " Bu kararın alınmasında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili Bakanlarımıza, ilimiz siyasilerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ELAZIĞ