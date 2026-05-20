Elazığ TSO Başkanı Ankara'da Ekonomik Görüşmeler Gerçekleştirdi

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Ankara'daki temaslarında Elazığ milletvekilleriyle bir araya gelerek yeni sanayi sitesi ve şehrin ekonomik kalkınmasına yönelik projeleri değerlendirdi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Ankara'da gerçekleştirdiği yoğun temaslarla Elazığ'ın ekonomik geleceğine yönelik önemli görüşmeler yaptı. Başkan Alan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Elazığ milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı, Mahmut Rıdvan Nazırlı, Semih Işıkver ve Gürsel Erol ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda başta Elazığ Yeni Sanayi Sitesi Projesi olmak üzere, şehrin ekonomik kalkınması, sanayi altyapısının güçlendirilmesi, yatırım alanlarının genişletilmesi ve üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmelerde ayrıca Elazığ iş dünyasının beklentileri, sanayicilerin talepleri ve şehir ekonomisine katkı sağlayacak projeler masaya yatırıldı.

Başkan İdris Alan, Ankara temaslarının ardından yaptığı açıklamada, "Başta yeni Sanayi Sitesi olmak üzere ilimizin ekonomik gelişimi ve kalkınmasına yönelik son derece verimli istişarelerde bulunduk. Şehrimizin geleceği adına süreçlerin etkin şekilde takip edilmesi konusunda ortak kararlar aldık. Elazığ'ın üretim gücünü artıracak her projeyi yakından takip etmeye devam edeceğiz. Nazik ev sahipliklerinden dolayı kıymetli milletvekillerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
