Van'ın Başkale ilçesinde Vitamin Deposu Domates Yetiştiriciliği Projesi kapsamında domates fidesi dağıtıldı

Van'ın Başkale ilçesinde "Vitamin Deposu Domates Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında vatandaşlara domates fidesi dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen programda, Kaymakam Mustafa Çelik ve diğer ilgililer tarafından 122 çiftçiye yüzde 75 hibeli 12 bin 500 domates fidesi dağıtımı yapıldı.

Dağıtımın ardından vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kaymakam Çelik, tarımın ve üretmenin ülkenin geleceği olduğunu belirterek, fidelerin vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. - VAN