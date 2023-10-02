Basefunder Kitle Fonlama Platformu, Yaşam Vadisi Girişimcilik Yarışması Düzenliyor

Basefunder Kitle Fonlama Platformu, Ekonomi Gazetesi iş birliği ile gelecek vadeden girişimlerin tanıtımını sağlamak ve sermayeye erişimini kolaylaştırmak amacıyla bir yarışma projesi hayata geçiriyor. Yaşam Vadisi Girişimcilik Yarışması, Basefunder ve Ekonomi Gazetesi Youtube kanallarında yayınlanacak ve jürinin önünde iş modellerini savunan girişimlerin finale kalmasıyla kitle fonlaması kampanyası başlatılacak.

Basefunder Kitle Fonlama Platformu, Ekonomi Gazetesi iş birliği ile gelecek vadeden girişimlerin tanıtımını sağlamak ve sermayeye erişimini kolaylaştırmak amacıyla bir yarışma projesi hayata geçiriyor.

Yaşam Vadisi Girişimcilik Yarışması başlıyor!

Basefunder ve Ekonomi Gazetesi Youtube kanallarında yayınlanacak olan "Yaşam Vadisi" isimli girişimcilik yarışmasında yarışmacılar 12 hafta boyunca jürinin önünde iş modellerini savunacaklar. Finale kalan girişimler arasında Basefunder Yatırım Komitesinin uygun gördüğü girişimler, yarışmanın final bölümü ile kitle fonlaması kampanyasını başlatacaklar.

Yarışmanın 1 ila 12. Haftaları arasında, her hafta beş girişim, konseptlerini ulusal bir kitleye sunarak YouTube kanallarında sahneye çıkacak. Teknolojik yeniliklerden sürdürülebilir çözümlere, geleceği şekillendiren çok çeşitli fikirlere tanık olunacak.

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12 haftalık yoğun rekabetin ardından büyük finale sahne olacak 13. haftada ise 5 finalist girişim, Basefunder Yatırım Komitesi kararı ile de tekrar sahne alıp kitle fonlama süreçlerini başlatacak.

Vispera Kurucusu Prof. Dr. Aytül Erçil, Türkonfed YK Üyesi ve Gürok Grup YK Başkan Vekili Esin Güral Argat, Ekonomi Gazetesi YK Başkanı Hakan Güldağ, Shift Delete Kurucusu Hakkı Alkan ve Basefunder Kurucusu Mehmet Dolgan'ın jüride yer aldığı yarışma için https://www.yasamvadisi.com.tr web adresinden başvurular alınmaktadır.