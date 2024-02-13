Barok Diamond'un Sevgililer Gününe Özel Altın ve Mücevher Fırsatları

Marka, özel koleksiyonlarında romantizmi ve zarafeti bir araya getirerek dikkat çekiyor. Pırlanta, safir, zümrüt ve elmas gibi değerli taşlarla işlenmiş takılar, özel anlara anlam katıyor. Etkinlik boyunca, ürünler maliyet fiyatına yakın indirimlerle sunulacak, ayrıca bazı ürünlerde %50'ye varan ek indirimler de mevcut olacak.

Ayrıca, Barok Diamond'un müşterilere sunduğu "Ömür Boyu Bakım ve Hizmet Garantisi" ve ürünlerin orijinalliğini belgeleyen sertifikalar da dikkat çekiyor. Etkinlikte, VIP Mağaza ve geniş bir ürün yelpazesiyle ziyaretçilere hitap eden 300 metrekarelik bir alan da bulunacak.

Barok Diamond'un Sevgililer Gününe özel kampanyası, mücevher tutkunlarını Bakırköy Titanic Hotel'de bekliyor olacak.

FIRSAT GÜNLERİNE ÖZEL CAZİP FİYATLAR

Barok Diamond, 09:30 – 20:00 saatleri arasında düzenlenecek olan 26. Altın ve Mücevher Fırsat Günleri'nde ziyaretçilerine %50'ye varan indirimlerle birlikte kredi kartına 3 taksit imkanı sunuyor. On binlerce çeşit arasından her bütçeye uygun ürün bulma imkanı sağlıyor. Fırsat günlerine özel öne çıkan indirimlerden bir kaçı şunlardır:

"Pırlanta Tektaş Yüzük" (0.12 ct. F VS) 8.800 TL yerine 4.400 TL,

"Pırlanta Beştaş Yüzük" (0.15 ct. F SI) 13.800 yerine 6.900 TL,

Sınırsız sayıda stok ve yüzlerce ürün seçeneği mevcuttur. AB ve TSE standartlarına uygun GIA ve HRD sertifikalı birbirinden güzel tektaş ve beştaş modelleri, ekstra indirim fırsatları ile ziyaretçilerin beğenisine sunularak kadınların en özel günlerinde zarafetlerine şıklık katıyor.

Uzman tasarımcıların ellerinden çıkan modern ve şık tasarımlarıyla sektöre yön veren Barok Diamond, Kapalı Çarşı'da, Bakırköy'de, Carousel AVM'de, Nişantaşı'nda ve İspanya Mollorca'da müşterilerine hizmet veriyor.