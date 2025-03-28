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Bankalarda yeni dönem! Kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi

Bankalarda yeni dönem! Kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a ilişkin tebliğde değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeye göre, bankalar aracılığıyla alınıp satılabilen kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı'nın, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğinde değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Daha önce altın, gümüş ve platinle sınırlı olan kapsam, yapılan düzenlemeyle genişletildi.

YENİ BİR ENSTRÜMAN EKLENDİ

Yayımlanan tebliğde yer alan "gümüş ve platin" ibareleri "gümüş, platin ve paladyum" şeklinde güncellenerek, bankaların bu alandaki faaliyetlerine yeni bir enstrüman eklendi.

Bankalarda yeni dönem! Kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi

ALINIP SATILABİLEN MADENLER ARASINDA YER ALDI

Yeni düzenlemeyle beraber paladyum, bankalar aracılığıyla alınıp satılabilen kıymetli madenler arasında yerini aldı. Buna göre, finansal sistemde paladyumun da daha aktif biçimde değerlendirilmesi mümkün olacak.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTANER YILDIZ:

nereden buluruz bu paladyumu. dere kenarlarında bulunurmu

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıElazig Yasa:

Çalıştığım işyerinde analiz cihazları için sensör üretiyoruz ( gurbette bir ülke) paladyum, altın ve platin kullanıyoruz. Altından bile pahalı ve düzenli olarak fiyatları yükseliyor. Paladyum un ne tür bir element olduğunu Google da araştır istersen:))

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarımuharremsahin1:

jelibonu ne zaman ekliyeceksiniz , heyecanla bekliyoruz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
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