Bankalarda yeni dönem! ATM'den para yatırma işlemlerine düzenleme getiriliyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) aldığı kararlar kapsamında Atm'lerden para yatırma işlemlerinde yeni sınırlamalar yürürlüğe girdi.

ATM'LERDE GÜNLÜK LİMİT DÜŞTÜ

Daha önce 250 bin lira olan ATM günlük para yatırma limiti, 180 bin liraya indirildi. Kartsız işlemlerde ise günlük üst limit 100 bin liraya düşürüldü. Düzenleme ile üçüncü şahıslar adına yapılan yüksek tutarlı yatırımlar sınırlandırıldı. Bu tutarın üzerindeki işlemler, şubelerden personel gözetiminde yapılacak.

MASAK'TAN ŞEFFAFLIK ADIMI

MASAK, nakit işlemlerde şeffaflığı artırmak ve kayıt dışılığı önlemek amacıyla hazırladığı Genel Tebliğ Taslağı ile EFT, havale ve nakit işlemler için kademeli beyan sistemi getirmeyi planlıyor. Buna göre, yüksek tutarlı nakit işlemler Nakit İşlem Beyan Formu ve dayanak belgelerle desteklenecek.

20 KARAKTERLİ AÇIKLAMA ZORUNLULUĞU

Ekonomim'de yer alan habere göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinde yayımlanan taslak tebliğe göre, 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde işlem mahiyeti seçilecek. "Diğer" veya "bireysel ödeme" gibi seçeneklerin tercih edilmesi halinde en az 20 karakterlik işlem açıklaması yazılması zorunlu olacak. Düzenlemenin 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi hedefleniyor.