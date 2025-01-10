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Bankacılık Sektöründe Mevduat Azaldı, Krediler Artış Gösterdi

Bankacılık Sektöründe Mevduat Azaldı, Krediler Artış Gösterdi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve BDDK verilerine göre, kredi kartı ve krediler artarken bankacılık sektörünün toplam mevduatında önemli bir azalma yaşandı. Mevduat 19 trilyon 144 milyar liraya gerilerken, krediler ise 15 trilyon 958 milyar liraya yükseldi.

Merkez Bankası ve BDDK verilerine göre, kredi kartı ve krediler artarken bankacılık sektörünün toplam mevduatı azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı bankalar arası dahil 3 Ocak ile biten haftada 317 milyar 623 milyon 709 bin lira azalışla 19 trilyon 144 milyar 565 milyon 833 bin liraya geriledi. Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,81 düşüşle 11 trilyon 746 milyar 155 milyon 427 bin lira, yabancı para cinsinden mevduat ise yüzde 0,02 artışla 6 trilyon 471 milyar 57 milyon 372 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam yabancı para mevduatı, geçen hafta 192 milyar 4 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 163 milyar 210 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam yabancı para mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 3 Ocak itibarıyla 144 milyon dolarlık artış görüldü.

Uzmanlar, Merkez Bankası'nın 2024 Aralık ayı faiz kararını açıklayarak, faizi 250 baz puan düşürmesinin de mevduattaki azalmada etkili olduğu belirtiyor.

Mevduat düştü, kredi arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, 3 Ocak ile biten haftada krediler 15 trilyon 900,6 milyar TL'den 15 trilyon 958 milyar TL'ye yükseldi. Tüketici kredileri 2 trilyon 11,7 milyar TL'den 2 trilyon 19,4 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 795,1 milyar TL'den 1 trilyon 840,7 milyar TL'ye yükseldi. Takipteki alacaklar ise 287,5 milyar TL'den 293,7 milyar TL'ye çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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