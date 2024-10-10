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Bankalar o isimlerin peşinde

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4 Ekim haftasında bankacılık sektörünün kredi hacmi 28 milyar 100 milyon lira artarak 14 trilyon 954 milyar 353 milyon liraya ulaştı. Aynı dönemde toplam mevduat ise 334 milyar 358 milyon lira azaldı. Bankaların peşlerine düştüğü takipteki alacaklar ise 264 milyar 616 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 4 Ekim haftasında 28 milyar 100 milyon lira artarak 14 trilyon 954 milyar 353 milyon liraya çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 4 Ekim itibarıyla 28 milyar 100 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde kredi hacmi 14 trilyon 926 milyar 253 milyon liradan, 14 trilyon 954 milyar 353 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 334 milyar 358 milyon lira azalarak 17 trilyon 606 milyar 115 milyon liraya geriledi.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Tüketici kredilerinin tutarı, 4 Ekim itibarıyla 8 milyar 719 milyon lira artışla 1 trilyon 837 milyar 906 milyon liraya çıktı. Söz konusu tutarın 467 milyar 836 milyon lirası konut, 78 milyar 149 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 291 milyar 921 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 15 milyar 364 milyon lira artarak 1 trilyon 933 milyar 618 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,3 artışla 1 trilyon 629 milyar 450 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 558 milyar 806 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 70 milyar 644 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

BANKALAR O İZİMLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 4 Ekim itibarıyla önceki haftaya göre 3 milyar 718 milyon lira artışla 264 milyar 616 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 198 milyar 570 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 450 milyon lira yükselerek 3 trilyon 190 milyar 240,1 milyon lira oldu. KKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 1,4 ve 21 milyar 48 milyon liralık azalışla 1 trilyon 490 milyar 697 milyon liraya düştü. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 8,47'si oldu.

Bankalar o isimlerin peşinde
Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

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