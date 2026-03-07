Haberler

Bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 51'e ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Bankalar Birliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı raporda, bankacılık sektöründe kadın çalışan oranının yüzde 51'e ulaştığını ve TBB içinde de kadın yönetici oranının yüzde 41 olduğunu açıkladı.

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) üye bankalarından derlediği verilere göre bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 51'e yükseldi.

TBB açıklamasına göre, birlik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle "Bankalarda Kadın Çalışanlar" başlıklı bir rapor yayımladı.

Raporda, bankacılık sektöründeki kadın çalışanlara dair güncel veriler ile genel istihdam ve farklı alanlardaki kadın temsiline ilişkin bilgiler yer alıyor.

Türkiye'de 15 yaş ve üzeri kadınların istihdama katılım oranı Aralık 2025 itibarıyla yüzde 33 olarak gerçekleşti.

TBB'nin üye bankalarından derlediği verilere göre, bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 51'e yükseldi. Bu veriler, kadınların iş gücündeki güçlü varlığını ve bankacılık sektöründeki etkin temsilini ortaya koyuyor. TBB bünyesinde de benzer bir tablo söz konusu.

2025 yıl sonu itibarıyla TBB'de kadın çalışan oranı yüzde 54, kadın yönetici oranı ise yüzde 41 olarak kaydedildi.

Bankaların üst yönetim kademelerinde kadın temsilindeki artış sürüyor. 2015 yılında 93 olan kadın üst düzey yönetici sayısı, 2025 itibarıyla 162'ye ulaştı. Son 10 yılda kadın yöneticilerin oranı 8 puan artarak yüzde 21'e yükseldi.

Bankacılık sektöründe kadın çalışanlar, eğitim düzeyleriyle öne çıkıyor. Geçen yıl sonu itibarıyla, bankacılık sektöründe kadın çalışanların yüzde 95'inin yükseköğretim mezunu veya lisansüstü eğitim almış durumda olduğu görülüyor.

Kaynak: AA / Yunus Türk
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak

Trump'tan yeni saldırı mesajı: Bugün çok ağır darbe alacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj: Özür dileriz

İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj
İki 'kıyamet balığı' sahile vurdu

Balıkları gören küçük dilini yuttu! Felaket efsaneleri yine gündemde
Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha! İşte artış yapılacak tarih

Yenisine alışmadan bir zam daha! İşte artış yapılacak tarih
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı

El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj: Özür dileriz

İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj
İran, ABD'nin can damarını kesti! AN/TPY-2 radarı hurdaya çıktı

ABD'nin can damarını kestiler
7 gün sonra bir ilk! Çin'den gerilimi tırmandıracak hamle

7 gün sonra bir ilk! Çin'den küresel gerilimi tavan yaptıracak hamle