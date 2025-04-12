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Bankacılık devleri altın fiyatı tahminlerini güncelledi

Bankacılık devleri altın fiyatı tahminlerini güncelledi
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ABD'nin öncülük ettiği küresel ticaret savaşı kızışırken para piyasalarında belirsizlik de giderek artıyor. Bu ortamda aralarında UBS ve Deutsche Bank'ın da olduğu küresel bankalar altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini güncelledi.

Dünyanın önde gelen bankacılık kuruluşları, altın fiyatı tahminlerini güncelledi. Yeni tahminlere göre altın fiyatlarındaki dalgalanma küresel belirsizliklerin etkisiyle artarak devam edecek. Küresel gelişmelerin gölgesinde bir miktar geri çekilen ons altın haftalık bazda %6,45 prim yaptı ve 3237 dolardan kapanış gerçekleştirdi. Ons, 3245 dolarla rekor seviyeyi de test etti.

3500 DOLAR KONUŞULMAYA BAŞLANDI

Küresel risklerin artması sonrası altın fiyatlarına dair tahminler de güncellenerek yukarı çekilmeye başlandı. 2025'te Bank of America 3.400 dolar, Goldman Sachs 3.300 dolar, Macquarie Group 3.500 dolarbeklentisini dile getirdi. Deutsche Bank ise 2026'ya ilişkin ortalama altın fiyatı tahminini 3.700 dolara yükseltti.

"ALTIN FİYAT HEDEFİMİZİ YÜKSELTİYORUZ"

Zürih merkezli İsviçre bankası UBS, 2025 yılı altın tahminini 3.500 dolar olarak açıkladı. Banka tarafından yapılan değerlendirmede, "Altın, 3.200 doları aşarak benzeri görülmemiş seviyelere ulaştı. Bu tarihî yükseliş; tarifeler, artan jeopolitik gerginlikler, enflasyon korkuları ve değişen faiz oranı görünümü gibi faktörlerin mükemmel fırtınası tarafından körükleniyor. Devam eden risklerle birlikte altın fiyat hedefimizi 3.500 dolara yükseltiyoruz. Ayrıca yukarı ve aşağı tahmin aralığımızı da 3.200-3.800 dolar bandına çekiyoruz" denildi.

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Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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