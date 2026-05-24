İşini bırakıp aile mesleği hayvancılığı devam ettiren gencin sürüsü büyüyor

Bursa İnegöl'de üniversite mezunu 28 yaşındaki Ahmet Çolak, 4 yıl önce 2 büyükbaşla başladığı hayvancılıkta sürüsünü 55'e yükseltti. Günlük 250 litre süt üreten genç girişimci, aile mesleğini büyüterek ülke hayvancılığına katkı sağlıyor.

İnegöl ilçesinde yaşayan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Geyve Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü'nü bitiren 28 yaşındaki Ahmet Çolak, mezuniyetinin ardından alanıyla ilgili iş yeri açtı.

Bir süre bu sektörde faaliyet gösteren Çolak, 4 yıl önce aile mesleği olan büyükbaş hayvan yetiştiriciliğini devam ettirme kararı aldı.

Kırsal Edebey Mahallesi'ndeki baba ocağına dönen Çolak, devam edecek kimse olmadığı için bir süredir boş kalan ahıra 2 büyükbaş alarak hayvancılığa başladı.

Sürüdeki hayvan sayısını 4 yılda 55'e yükselten Çolak, günlük 250 litrelik süt üretimiyle de ülke hayvancılığına katkı sağlıyor.

"İşin zorlukları kadar kolaylıkları da var"

Ahmet Çolak, AA muhabirine, 7 yaşından beri hayvan yetiştiriciliğinin içinde yer aldığını söyledi.

Üniversite eğitiminin ardından mezun olduğu alanla ilgili sektörde iş kurduğunu belirten Çolak, aklının hep hayvancılıkta kaldığını anlattı.

Çolak, iş yerini kapatıp 4 yıl önce aile mesleğini devam ettirme kararı aldığını dile getirerek, "2 büyükbaşla başladık, zamanla hayvan sayımızı artırdık. Bugün 55 hayvana ulaştık ve günlük yaklaşık 250 litre süt üretimi yapıyoruz." diye konuştu.

Çiftliğindeki hayvanlardan 20'sinin süt ineği olduğunu bildiren Çolak, şunları kaydetti:

"Bu işin zorlukları kadar kolaylıkları da var. Bütün günümüz burada geçiyor ama burada hayvanlarla bir arada olmak keyif veriyor. Tarım ve Orman Bakanlığının desteklerini biliyorum ve takip ediyorum ancak şimdiye kadar başvuru yapma fırsatım olmadı. Bu sene devletimizin desteklerinden de faydalanacağım. Yem için 50 dönüm tarla ekiyorum. Dışarıdan olabildiğince yem almamaya gayret ediyorum."

Kaynak: AA / Kadir İnci
