Bandırma Ziraat Odası zeytin hasadında kadın işçi yevmiyesini 1.300 TL tavsiye etti

Bandırma'da 2026-2027 zeytin hasadı dönemi öncesinde tavsiye edilen işçilik yevmiyeleri açıklandı. Bandırma Ziraat Odası tarafından yayımlanan ilanda, farklı çalışma türlerine göre günlük ücretler duyuruldu.

Bandırma Ziraat Odası tarafından yapılan duyuruya göre, kadın işçi yevmiyesi 1.300 TL, taraklı makine silkme işçisi yevmiyesi 1.600 TL, motorlu silkme işçisi yevmiyesi ise 1.900 TL olarak belirlendi. İlanda çalışma saatlerinin 08.00-16.00 arasında olduğu belirtildi. Açıklanan yevmiye ücretlerine işbaşı ve nakliye ücretlerinin dahil olmadığı kaydedildi. Belirlenen ücretlerin tavsiye niteliğinde olduğu belirtilirken, yaklaşan zeytin hasadı öncesinde üreticiler ve tarımsal işçiler açısından uygulanacak işçilik ücretlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Bandırma'da zeytin hasadı döneminin başlamasıyla birlikte açıklanan tavsiye ücretlerin tarımsal işçilik maliyetleri açısından dikkate alınması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı