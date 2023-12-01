Bandırma Ticaret Borsası'ndan Cumhuriyetin 100. Yılında Tarım, Ticaret ve Girişimcilik Paneli

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen 'Cumhuriyetin 100. Yılında Tarım, Ticaret ve Girişimcilik' başlıklı panelde, Bandırma Ticaret Borsası'nın faaliyetleri tanıtıldı. Panelde, Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Can Ata Tan ve diğer konuşmacılar, Bandırma Ticaret Borsası'nın başarıları ve hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, "Cumhuriyetin 100. Yılında Tarım, Ticaret ve Girişimcilik" başlıklı panel düzenlendi.

Bandırma Ticaret Borsası Genç Girişimciler Kurulu'nun organize ettiği, Borsa Konferans Salonu'nda gerçekleşen panelde, Bandırma Ticaret Borsasının faaliyetlerinin tanıtıldığı görsel sunum yapıldı.

Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Can Ata Tan, panelin açılışında yaptığı konuşmada, Bandırma Ticaret Borsasının bu yıl tescil işlem hacminin 45 milyar lira olarak gerçekleşmesini beklediklerini bildirdi.

Tan, "Geçen yıl tescil işlem hacmi açısından ülke düzeyindeki 113 borsa arasında 9'uncu sıradaydık. Bu başarıya hizmet ve ürün kalitemiz, yarattığımız katma değer, üyelerimizin girişimciliği sayesinde ulaştık. Bunun haklı gururunu da tüm Bandırma olarak yaşıyoruz. Hava, su ve toprak vazgeçilmez değerlerimiz arasında yer alıyor. Dünyanın en güçlü tarım ülkesi olmak için biz de çaba harcıyoruz." diye konuştu.

Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Burak Okbay'ın da katılımcılara hitap ettiği açılışın ardından Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar'ın moderatörlüğündeki panelde, Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Yayın Kurulu Başkanı Dr. Şeref Oğuz ve Bandırma Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Ziraat Mühendisi Onur Eken değerlendirmelerde bulundu.

Soru cevap şeklinde geçen panelin ardından konuşmacılara plaketleri verildi.