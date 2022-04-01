Bandırma Belediyesi'nden 3 bin aileye bakliyat yardımı yapıldı

Bandırma Belediyesi Doğa, Çepni ve Eski Ziraatlı Mahallelerindeki tarlalara ektiği buğday, nohut ve kuru fasulyeleri dar gelirli vatandaşlara dağıttı.

Bandırma Belediyesi internet sitesi, Halk Masası veya Bandırma'nın 55 muhtarlığına yapılan başvurular sonrasında belirlenen, asgari ücretin altında geliri olan veya hiç geliri olmayan üç bin aileye Kara Kış Fonu - Yardımlaşma Paketi ulaştırıldı.

Kırsal kalkınmaya destek olmak amacıyla Bandırma Belediyesi ; Doğa, Çepni ve Eski Ziraatli Mahalleleri ile yaptığı protokol ile, belediyeye ait tarlaların üst kullanım haklarını o mahallelerdeki çiftçilere bırakmıştı. İmzalanan protokol gereği de Bandırma Belediyesi bu üç mahalleden; 12 ton nohut, 6 bin 750 kg kuru fasulye ve un haline getirilen 60 ton buğday teslim almıştı. Alınan ürünler, ev kullanımına uygun olarak ambalajlanmış ve hazır hale getirilmişti. Bandırma Belediyesi de ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yardımlaşma paketleri hazırladı. 11 farklı temel gıda maddelerinden oluşan yardımlaşma paketlerinde, Doğa, Çepni ve Eski Ziraatli Mahallelerinde Bandırma Belediyesi için üretilen nohut, kuru fasulye, un ve yine Bandırma Belediyesi ürünü BanSüt de vardı. - BALIKESİR