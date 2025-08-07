Balon balığı getirene adet başına 35 lira ödenecek

Türkiye'nin denizlerinde istilacı tür olarak kabul edilen balon balıklarına ilişkin avcılık faaliyetine balık başına ödenen ücretlerde değişiklik yapıldı. Resmi olarak avcılık yapan balıkçı teknesi bulunanlara ödenen ücretler yeniden belirlendi.

DOĞRUDAN DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILACAK

Karara göre geçerli ruhsat tezkeresine sahip balıkçı gemisiyle su ürünleri avcılık faaliyet yapan balıkçılara doğrudan destekleme ödemesi yapılacak.

ADET BAŞINA 35 TÜRK LİRASI

Lagocephalus sceleratus türünün 100 bin adede kadar (100 bin adet dâhil) her bir adedi başına 35 Türk Lirası destekleme ödemesi, Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis, Lagocephalus guentheri, Tylerius spinosissimus, Lagocephalus lagocephalus, Sphoeroides pachygaster, Torquigener flavimaculosus türlerinin 200 bin adede kadar (200 bin adet dâhil) her bir adedi başına 10 Türk Lirası destekleme ödemesi yapılacak.

Balon balığı alımı, her destekleme yılının Aralık ayına ait son iş günü mesai bitimine kadar yapılacak. Ancak daha öncesinde Lagocephalus sceleratus balon balığı türü için 100 bin adede kadar (100 bin adet dâhil) ve Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis, Lagocephalus guentheri, Tylerius spinosissimus, Lagocephalus lagocephalus, Sphoeroides pachygaster, Torquigener flavimaculosus balon balığı türleri için 200 bin adede kadar (200 bin adet dâhil) ulaşıldığında alımlar durdurulacak ve bu durum ilan edilecek.