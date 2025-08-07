Balon balığı getirene adet başına 35 lira ödenecek

Balon balığı getirene adet başına 35 lira ödenecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre balon balıklarına ilişkin avcılık faaliyetine balık başına ödenen ücretlerde değişiklik yapıldı. Balon balığı getirene 100 bin adede kadar her bir adedi başına 35 Türk Lirası destekleme ödemesi yapılacak.

Türkiye'nin denizlerinde istilacı tür olarak kabul edilen balon balıklarına ilişkin avcılık faaliyetine balık başına ödenen ücretlerde değişiklik yapıldı. Resmi olarak avcılık yapan balıkçı teknesi bulunanlara ödenen ücretler yeniden belirlendi.

DOĞRUDAN DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILACAK

Karara göre geçerli ruhsat tezkeresine sahip balıkçı gemisiyle su ürünleri avcılık faaliyet yapan balıkçılara doğrudan destekleme ödemesi yapılacak.

ADET BAŞINA 35 TÜRK LİRASI

Lagocephalus sceleratus türünün 100 bin adede kadar (100 bin adet dâhil) her bir adedi başına 35 Türk Lirası destekleme ödemesi, Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis, Lagocephalus guentheri, Tylerius spinosissimus, Lagocephalus lagocephalus, Sphoeroides pachygaster, Torquigener flavimaculosus türlerinin 200 bin adede kadar (200 bin adet dâhil) her bir adedi başına 10 Türk Lirası destekleme ödemesi yapılacak.

Balon balığı alımı, her destekleme yılının Aralık ayına ait son iş günü mesai bitimine kadar yapılacak. Ancak daha öncesinde Lagocephalus sceleratus balon balığı türü için 100 bin adede kadar (100 bin adet dâhil) ve Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis, Lagocephalus guentheri, Tylerius spinosissimus, Lagocephalus lagocephalus, Sphoeroides pachygaster, Torquigener flavimaculosus balon balığı türleri için 200 bin adede kadar (200 bin adet dâhil) ulaşıldığında alımlar durdurulacak ve bu durum ilan edilecek.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi

10 diplomayı nasıl aldı? Bakan yardımcısı ilk kez konuştu
KOBİ'nin tanımı değişti: Net satış hasılatı 1 milyar TL'ye çıkarıldı

Milyonlarca şirketi yakından ilgilendiren değişiklik Resmi Gazete'de
Diploması sahte çıkan 2. Abdülhamid'in torunu sessizliğini bozdu

Diploması sahte çıkan 2. Abdülhamid'in torunu sessizliğini bozdu
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe son dakikada yıkıldı

Olmaz böyle son! Fenerbahçe 90'da yıkıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya'nın bir ilçesinde Müslümanların dini bayramlarını kutlamasına yasak

Avrupa ülkesinde skandal karar! Müslümanların kutlamaları yasaklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.