Balıkesir haberi... Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmalar sürüyor Ekonomi Haberleri Balıkesir haber... Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yapımına başlanan Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (DOMİOSB) çalışmalar devam ediyor. Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yapımına başlanan Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (DOMİOSB) çalışmalar devam ediyor. Güven Mahallesi'nde 2020'de çalışmaları başlayan ve toplam 4 bin dönüm araziye kurulması planlanan sanayi bölgesinde kamulaştırma işlemlerinin yüzde 95'i tamamlandığı öğrenildi. Altyapı, hafriyat ve duvar yapımına devam edilen sanayi bölgesinde, alanında öncü firmaların yer almasıyla 20 bine yakın istihdam sağlanması bekleniyor. Makine sektöründe 2 milyar dolara yakın ihracat yapılması hedeflenen OSB'nin bu ay içerisinde açılması planlanıyor. ??????? Ekonomi Kaynak: AA / Serhat Yağız Organize Sanayi Bölgesi Sakarya Marmara Ekonomi Haberler

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