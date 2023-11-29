Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Bandırma'da Ziyaretlerde Bulundu

Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem, Bandırma'daki meslek odalarını ziyaret ederek öneri ve talepleri dinledi. Ziyaretlerde esnafın sorunları ve pos cihazı kiralarının düşürülmesi talepleri masaya yatırıldı.

Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fehmi Erdem, Bandırma'yı ziyaret ederek meslek odalarının öneri ve taleplerini dinledi.

Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fehmi Erdem ve Başkan Vekili Rıza Tekin beraberinde Bandırma Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Osman Çapar ve Bandırma Balıkçılar Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Erkan Alpsu ile birlikte Bandırma'daki esnaf odalarını ziyaret etti. Ziyaretlerde odaların güncel sorunları masaya yatırılırken öneri ve talepler dinlendi.

Bandırma Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı Şerafettin Çıkar, yapılan bu ziyaretler için teşekkür ederek, açıklamada bulundu. Şerafettin Çıkar, "BESOB Başkanımız Fehmi Erdem'e odalarla ilgili sorunlarımızı ilettik. Bizim problemlerimin başında üye aidatları geliyor. Üyelerimizden aidat almamız zor oluyor, biz bu duruma bir formül bulunmasını istiyoruz. Ayrıca esnaf odalarına gelir oluşturabilmek adına taleplerimiz oldu. Pos cihazları ile ilgili de bütün üyelerimizin şikayetçi olduğu bir sorun yaşıyoruz. Üyelerimiz, bankalara neredeyse dükkan kirası kadar pos cihazı kirası ödüyorlar. Birlik başkanımıza pos kiralarının düşürülmesi gerektiğini ilettik. Esnafımızın menfaati için istişare ettik," dedi. - BALIKESİR