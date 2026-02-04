Burhaniye'de yağmurlar zeytincileri sevindirdi

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, bir haftadan beri arlıklarla yağan yağmur, yer yer su baskınlarına neden olurken, zeytincileri de sevindirdi. İki yıldır yaşanan kuraklıktan verimin çok düştüğünü kaydeden, zeytin üreticileri önümüzdeki sezonda bol ürün umudu doğduğunu söylediler.

Burhaniye' de son günlerde düşen yağmurlar, yer yer su baskınlarına neden olurken zeytin üreticilerini de sevindirdi. Yağmurların umutları artırdığını kaydeden üretici Kenan Kenan Çoban, "İki yıldan beri yaşanan kuraklık büyük verim kaybına neden oldu. Bu sene sonbahar yağmurları çok iyi oldu. Bu günlerde gene bol yağmur düşüyor. Onun için akmayan dereler akar oldu. Kuruyan kuyular su doldu. İnşallah, önümüzdeki sezon bol ürün bol olacak. Yağ fiyatları da iyi olursa yüzümüz gülecek" dedi. Celal Pekcan da, "Kuraklıktan verim çok düşmüştü. Fiyatlarda düşük olunca üretici para kazanamadı. Yağmurlar bizi umutlandırdı. Önümüzdeki sezondan umutluyuz" dedi. - BALIKESİR