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Balıkesir'de Temmuz'da 2.682 Konut Satıldı

Balıkesir'de Temmuz'da 2.682 Konut Satıldı
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TÜİK verilerine göre Balıkesir'de Temmuz'da 1.023 ilk el, 1.659 ikinci el olmak üzere 2.682 konut satıldı. Türkiye genelinde toplam 123 bin 603 konut satışı gerçekleşti; ilk el satışlar yüzde 8,6, ikinci el satışlar yüzde 20,8 azaldı.

Balıkesir'de Temmuz ayı Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, bin 23 ilk el, bin 659 ikinci el olmak üzere bin 659 konut satıldı. Türkiye genelinde ise Temmuz ayında ilk el 42 bin 529 ve ikinci el 81 bin 74 olmak üzere toplam 123 bin 603 konut satışı yapıldığı açıklandı.

İlk el konut satışları 42 bin 529, ikinci el konut satışları 81 bin 74 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 oranında azalarak 42 bin 529 oldu. İkinci el konut satışları ise Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,8 oranında azalarak 81 bin 74 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 34,4, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 65,6 oldu

İpotekli konut satışları 23 bin 888, diğer konut satışları 99 bin 715 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,7 oranında artarak 23 bin 888 oldu. Diğer konut satışları ise Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 oranında azalarak 99 bin 715 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 19,3 diğer satışların payı yüzde 80,7 olarak gerçekleştiği açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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