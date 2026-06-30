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Balıkesir'den 110 milyon dolarlık ihracat yapıldı

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Balıkesir'de mayıs ayında 110 milyon 25 bin dolarlık ihracat yapılırken, ithalat 45 milyon 372 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise ihracat yüzde 9,5, ithalat yüzde 10,8 azaldı.

Balıkesir'de mayıs ayında 110 milyon 25 bin dolarlık ihracat yapılırken, ithalat ise 45 milyon 372 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 9,5 azalarak, 22 milyar 461 milyon olurken, ithalat yüzde 10,8 azalarak 28 milyar 71 milyon olarak gerçekleşti. Balıkesir'de mayıs ayında 110 milyon 25 bin dolarlık ihracat yapılırken, ithalat ise 45 milyon 372 bin dolar olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 9,5, ithalat yüzde 10,8 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2026 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalarak 22 milyar 461 milyon dolar, ithalat yüzde 10,8 azalarak 28 milyar 71 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde ihracat yüzde 0,2, ithalat yüzde 1,1 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 artarak 111 milyar 118 milyon dolar, ithalat yüzde 1,1 artarak 153 milyar 834 milyon dolar olarak gerçekleştiği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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