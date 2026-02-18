Haberler

Balıkesir'de "Şans Sohbetleri Programı" düzenlendi

Balıkesir Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği 'Şans Sohbetleri Programı'nda, küresel ekonomik gelişmeler ve 2026 yılı öngörüleri değerlendirildi. Etkinlikte Hakan Güldağ ve ekonomist Ali Ağaoğlu analizlerde bulundu.

Balıkesir Ticaret Odası ve Balıkesir Sanayi Odası işbirliğinde düzenlenen "Şans Sohbetleri Programı"nda, küresel ekonomik gelişmeler ile 2026 yılı öngörüleri değerlendirildi.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programın açılışında konuşan Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, ekonomi gündemine yönelik etkinliklerin yerel ve ulusal ölçekte iş dünyasına önemli katkılar sağladığını belirtti.

Şeref Oğuz'un moderatörlüğünde düzenlenen panelde, Hakan Güldağ ve ekonomist Ali Ağaoğlu analizlerini paylaştı.

İş dünyası temsilcilerinin katıldığı programda, 2026 yılına ilişkin büyüme, enflasyon ve yatırım ortamının yanı sıra teknolojik dönüşüm ile yapay zekanın ekonomi üzerindeki etkileri ele alındı.

Etkinlik, katılımcıların sorularının yanıtlandığı soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Kaynak: AA " / " + Ömer Faruk Yalçın -
