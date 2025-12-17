Gömeç'te incir üretimini artıracak adım, 499 sertifikalı fidan dağıtıldı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, "İncir Üretimini Artırma Projesi" kapsamında üreticilere 499 adet sertifikalı incir fidanı dağıtıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında, Gömeç'te incir üretimini yaygınlaştırmak ve çiftçinin gelir düzeyini yükseltmek amacıyla çalışma başlatıldı. Gömeç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen proje ile bölgedeki tarımsal çeşitliliğin artırılması ve incirin katma değerli bir ürün haline getirilmesi hedefleniyor.

Sertifikalı Fidanlar Üreticiye Teslim Edildi

Proje çerçevesinde, Aydın İncir Araştırma Enstitüsü'nde yetiştirilen 499 adet sertifikalı incir fidanı, düzenlenen programla üreticilere teslim edildi. Fidan dağıtımının ardından teknik ekipler, dikim ve bakım süreçleri hakkında çiftçilere bilgilendirmelerde bulundu.

Gömeç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, projenin bölge ekonomisine önemli katkı sağlayacağını belirterek, "Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun. Hedefimiz, yüksek verimli ve kaliteli ürünlerle Gömeç incirini hak ettiği noktaya taşımaktır" açıklamasında bulundu. - BALIKESİR