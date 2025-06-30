Balıkesir'de Ihlamur Hasadı Başladı

Balıkesir'de Ihlamur Hasadı Başladı
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Manyas ilçesinde şifalı bitki olarak bilinen ıhlamurun hasadına başlandı. Toplam 10 ton ıhlamur toplanması hedefleniyor. Ihlamur toplayacak kişilerin izin belgesi alması zorunlu.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, şifalı bitkiler arasında yer alan ve kış aylarında yoğun talep gören ıhlamur çiçeğinin hasadına başlandı. Hasadın, Manyas Orman İşletme Şefliği sorumluluk alanındaki kırsal mahallelerde yürütüldüğü bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yayla, İrşadiye, Boğazpınar, Eskimanyas ve Peynirkuyu mahallelerinde toplam 10 ton ıhlamur toplanması hedefleniyor. Yetkililer, ıhlamur toplayacak vatandaşların ilgili mahallelerde ikamet etmeleri ve Manyas Orman İşletme Şefliği'nden izin belgesi almalarının zorunlu olduğunu belirtti. İzin almadan yapılan toplamalarda cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.

Bölgede ıhlamur toplayan vatandaşların, ürünün kilosunu ortalama bin 500 Türk Lirası'ndan satışa sundukları öğrenildi. Hasadın bölge halkına ekonomik katkı sağlaması bekleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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