Balıkesir'de Havran Mandalinası Hasadı Devam Ediyor

Güncelleme:
Balıkesir'de coğrafi işaretli Havran mandalinasında hasat tüm hızıyla sürerken, il tarım müdürü üreticilere kolaylıklar diledi. Havran mandalinasının lezzeti ve kalitesi bölge ekonomisine önemli katkılar sağlıyor.

Balıkesir'de coğrafi işaretli Havran mandalinasında hasat tüm hızıyla devam ediyor.

Madra ve Kazdağları'nın ortasında oluşan özel mikroklima sayesinde yetişen coğrafi işaretli Havran mandalinasında (Satsuma) üreticilerin hasat mesaisi sürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, devam eden hasada katılarak üreticilere kolaylıklar diledi.

Yıllardır bölgeyle özdeşleşen ve marka değerine dönüşen Havran mandalinasının; lezzeti, aroması, ince kabuğu ve yüksek kalitesiyle bölge ekonomisine önemli katkı sağladığı belirtildi. Yetkililer, tüm üreticilere bereketli bir sezon temennisinde bulundu. - BALIKESİR

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
