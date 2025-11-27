Balıkesir'de Havran Mandalinası Hasadı Devam Ediyor

Balıkesir'de coğrafi işaretli Havran mandalinasında hasat tüm hızıyla devam ediyor.

Madra ve Kazdağları'nın ortasında oluşan özel mikroklima sayesinde yetişen coğrafi işaretli Havran mandalinasında (Satsuma) üreticilerin hasat mesaisi sürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, devam eden hasada katılarak üreticilere kolaylıklar diledi.

Yıllardır bölgeyle özdeşleşen ve marka değerine dönüşen Havran mandalinasının; lezzeti, aroması, ince kabuğu ve yüksek kalitesiyle bölge ekonomisine önemli katkı sağladığı belirtildi. Yetkililer, tüm üreticilere bereketli bir sezon temennisinde bulundu. - BALIKESİR