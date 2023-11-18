Balıkesir'de Hamsi Bolluğu Yaşanıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'nde, olumsuz hava şartlarına rağmen, hamsi başta olmak üzere balık bolluğu yaşanıyor. Hamsi balığının kilosu 100 liradan satılıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'nde, olumsuz hava şartlarına rağmen, hamsi başta olmak üzere balık bolluğu yaşanıyor.

Havaların soğuması ve yağışların başlaması ile birlikte Marmara Denizi'nde daha da bollaşan hamsi balık tezgahlarında da bolca yerini almaya başladı. Bandırma'da olumsuz hava şartlarına rağmen hamsi balığının kilosu 100 liradan satılıyor. Balıkçılar, fırtınanın dinmesi ile birlikte hamsi balığının kilosunun 70 liraya kadar düşeceği belirtiliyorlar.

Balık halinde, sardalye ve istavritin kilosu 70 liradan satılırken, kolyozun kilosu 100, palamutun tanesi ise 150 liradan satılıyor. Diğer yandan lüfer balığının tanesi 180 ve torik balığının tanesi de 500 liraya alıcı buluyor.

Balıkçı Metin Çokgezenler, yaptığımız röportajda özellikle hamsi balığının önümüzdeki günlerde daha da bollaşacağını ifade ederek, "Havaların soğuması ile birlikte hamsi balığı bollaştı ve fiyatı da uygun. Tezgahlarımızda bolca hamsinin yanı sıra torik ve lüfer de mevcuttur. Hamsi şu an fırtına nedeniyle 100 lira ama diğer günler 70-80 liraya düşecek. Denize az tekne açılabildiği için hamsi bu hafta sonu 100 liraya satılıyor" dedi. - BALIKESİR