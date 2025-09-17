Balıkçılar Av Sezonuna 'Vira Bismillah' Dedi, Fiyatlar Düştü!

Akdeniz'de 15 Eylül'de sona eren av yasağının ardından balıkçılar 'vira bismillah' diyerek denize açıldı. Mersin Balıkçılar Dernek Başkanı Adnan Polat, tezgahlarda bolluğun başladığını ve fiyatların düştüğünü belirterek, "Bolluk nedeniyle fiyatlar geriledi" dedi.

Akdeniz'de 15 Eylül itibarıyla sona eren av yasağının ardından Mersin'de balıkçılar 'vira bismillah' diyerek denize açıldı. Yaklaşık 2-3 gün süren avdan dönen tekneler, limanlara bol balıkla yanaşırken, balık pazarında tezgahlarda hareketlilik başladı. Balıkçılar, avdan dönen teknelerin bu yıl da bereketli olduğunu belirtirken, tezgahlarda barbun, sardalya, hamsi, mezgit, gümüş ve istavrit gibi Akdeniz'e özgü balıkların yer aldığını ifade etti. Fiyatların ise bolluk nedeniyle gerilediği kaydedildi.

"15 Eylül akşamı denize açıldılar"

Mersin Balıkçılar Dernek Başkanı Adnan Polat, av sezonunun başlamasıyla birlikte bereketli günler yaşandığını belirterek, "Balıkçılarımız teknelerini hazırlayıp ağlarını onardı, 15 Eylül akşamı denize açıldılar. Şu anda bol miktarda barbun, gümüş, mezgit, sardalya, istavrit, kalamar ve karides tezgahlarda yerini aldı" dedi.

"Bolluk nedeniyle fiyatlar geriledi"

Fiyatların oldukça uygun olduğunu vurgulayan Polat, "Barbun 400 TL'den 150-200 TL'ye düştü. Sardalya ve hamsi 100-150 TL arasında, gümüş balığı ise 150-200 TL'ye satılıyor. Bolluk nedeniyle fiyatlar geriledi. Bu fırsatı değerlendirsinler, isteyen dondurup stok da yapabilir" ifadelerini kullandı.

"Omega3 açısından en zengin besin"

Balığın sağlıklı ve doğal bir besin olduğuna dikkat çeken Polat, "Omega3 açısından en zengin besin balık. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Vatandaşlarımızı bu dönemde bol bol balık tüketmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Polat ayrıca, bu bolluğun yılbaşına kadar süreceğini, havaların soğumasıyla birlikte av miktarının düşeceğini ve fiyatların tekrar yükselebileceğini söyledi. - MERSİN