Balıkçılar av sezonu için hazırlık yapıyor
Erdek'in Kestanelik Mahallesi'nde balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak av sezonu için ağlarını onarıyor ve teknelerini hazırlıyor. Sezonun bereketli geçmesini umarak yeni sezona merhaba demeye hazırlanıyorlar.

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Kestanelik Mahallesi'nde balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak olan av sezonu için hazırlıklarını sürdürüyor. Tayfalar, denize açılmadan önce ağlarını onararak avlanmaya uygun hale getirmek için son düzenlemeleri yapıyor.

Tekne reisi Mümin Sözen, yaptığı açıklamada, "Gemiciler ağları hazırlıyor. Biz de tekneyi hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Tekne yeni yapım aşamasında olduğundan eksiklerimiz vardı, onları tamamlıyoruz. Balık sezonu 1 Eylül'de başlıyor. Hamsi ve sardalya avlayacağız ama hangi balık denk gelirse onu tutmaya gayret ediyoruz" dedi.

Kestanelikli balıkçılar, sezonun bereketli geçmesini dilerken, aylar süren hazırlıkların ardından 1 Eylül sabahı "vira bismillah" diyerek denize açılacak. - BALIKESİR

