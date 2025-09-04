Balık Sezonu Başladı: Tezgahlarda Hamsi ve İstavrit Bolluğu

Balık sezonunun açılmasıyla tezgahlar şenlenirken, hamsi ve istavrit bolluğu dikkat çekiyor.

Balık avı sezonunun başlamasıyla Kocaeli'deki tezgahlar renklendi. İzmit balık halinde hareketlilik başlarken, vatandaşlar balık tüketmeye davet edildi. Tezgahlarda taze ve çeşit çeşit bulunan balıklar iştahları kabartırken, satıcılar fiyatların uygun olduğunu dile getirdi. Balık sezonunu bollukla açtıklarını ve fiyatların makul olduğunu belirten Ahmet İslamoğlu, "Sezonumuz açıldı, balık fiyatları makul. Satışlarımız güzel, Allah bereket versin. Balık fiyatları sardalya 250 TL, hamsi 350 TL, barbun 600 TL. Güzel balık geliyor, bereketi var. Müşteride talep var ama havalar biraz daha soğusa daha iyi olacak. Bol bol balık yesinler, fiyatlar çok uygun. Bir kilo istavriti 3 kişilik aile rahatça yiyebiliyor. Fiyatlar gayet uygun" dedi. - KOCAELİ