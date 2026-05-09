Balgöze köyünde basınçlı sulama tesisi açıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Balgöze köyünde basınçlı sulama tesisinin açılışı yapıldı.

160 hektarlık alanın sulanmasını sağlayacak tesis Amasya İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirildi.

Açılışa Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez ile köy sakinleri de katıldı. Vali Bakan, tesisin hayırlı olması dileğinde bulundu. - AMASYA

