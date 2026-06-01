Bakan Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'nın açılış törenine katılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'nın tam kapasiteyle işletmeye alınması dolayısıyla yarın Gürcistan'da düzenlenecek sembolik açılış törenine katılacak. Törende Gürcistan ve Azerbaycanlı bakanlar da hazır bulunacak.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'nın tam kapasiteyle işletmeye alınması sebebiyle yarın Ahılkelek'de resmi sembolik açılış töreni düzenlenecek.

Törende Uraloğlu'nun yanı sıra, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili ile Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev birer konuşma yapacak.

Konuşmaların ardından, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'nın tam kapasiteyle işletmeye alınması nedeniyle sembolik bir açılış töreni gerçekleştirilecek.

Hattın tam kapasite operasyonlarını başlatacak "ortak butona basma seremonisi" sonrasında, tören resmi fotoğraf çekimi ve demir yolu altyapısının tanıtıldığı teknik turun ardından sona erecek.

Kaynak: AA / Serhat Tutak
