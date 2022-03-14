ÖDEMİŞ, İZMİR (İHA) - Baklanın hasadı soğuk hava nedeniyle gecikti

İZMİR İlkbaharın ilk sebzelerinden biri olan baklanın hasadı, bu yıl havaların soğuk gitmesi nedeniyle gecikti. Geçtiğimiz hafta eksi 6 derecelere kadar düşen soğuk hava, bitkinin üstündeki çiçekleri de vurunca hasat 15-20 gün daha ertelendi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bakla sezonu, bu yıl henüz başlayamadı. Bakla ve bezelye üretimi ile ünlü Kaymakçı Mahallesi'ndeki üreticiler, hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle baklanın mevsim normallerine göre geciktiğini söyledi.

Kaymakçı'da bakla üretimi yapan Mehmet Tok ve Yusuf Şahan, üreticinin geçtiğimiz birkaç yılda baklada istediği fiyatı bulamadığını belirterek, "Birkaç yıldır salgın dolayısıyla pazarlar ve haller kapatıldı. Üretim süreci iyi idi; ama pazarlamada sıkıntı yaşanınca, fiyat dengesi oluşmadı. Bu yıl da benzeri sıkıntılar var; ama bu kez hasat sezonu gecikti" dedi.

Yusuf Şahan ise şunları söyledi:

"Baklada mart ayı sonuna doğru hasat başlar. Geçtiğimiz yıl 20 Mart gibi başlayan hasat sezonu, geçtiğimiz hafta yaşanan soğuklar nedeniyle 15-20 gün daha ileri gitti. Soğuk havadan etkilenmemek için kimi üreticiler ürünün üstünü elyaf ile örterken, kimi üreticiler de geceleri sulama yapar. Sulama soğuk havayı kırar; fakat hem elyaf hem de sulama maliyeti arttırır. Tüm maliyetlerde geçen yıla göre ortalama yüzde 100'lük bir artış var. Elektrik fiyatlarındaki astronomik artışlar da sulama maliyetlerini beraberinde arttırdı. Üretici, baklayı kaça satmalı ki maliyeti kurtarabilmiş. Bu da belirsiz olduğu için bu yıl eğer pazara gelebilirse bakla fiyatlarında da geçen yıla göre yüzde 100'lük bir artış olması gerekir."