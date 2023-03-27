Bakanlıktan EYT'lilere müjde: Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinden yararlanacaklar

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca, "Emeklilerimiz hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda 2 biner TL ikramiye alacaklardır. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacaktır" açıklaması yapıldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 TL'YE YÜKSELTİLDİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2019'da 1000 TL olarak getirilen emekli alt sınır aylığı, 2020 yılında 1500 TL'ye, 2022 Ocak'ta 2 bin 500 TL'ye yükseltilmiştir. 2022 Temmuz itibariyle 3 bin 500 TL'ye, 2023 Ocak itibariyle de 5 bin 500 TL'ye çıkarılmıştır" denildi. 5 bin 500 TL olan emekli alt sınır aylığı tutarının da 2023 Nisan ödeme dönemi itibarıyla yüzde 36,36 artışla 7 bin 500 TL'ye yükseltileceği belirtilen açıklamada, şöyle denildi; "Böylece en düşük emekli maaşı Aralık 2022'ye göre yüzde 114,3 artırılmış olacaktır. 2023 Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7 bin 500 TL olarak ödenecek ve 8,8 milyon emeklimiz bu düzenlemeden yararlanacaktır. Emeklilerimize hayırlı olsun."

"BUGÜNE KADAR 114 MİLYAR TL İKRAMİYE ÖDENDİ"

Emeklilerin bayram ikramiyelerine ilişkin de açıklamada şunlar kaydedildi; "2018'de Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 1000'er TL olarak ödenmeye başlanılan bayram ikramiyesi, 2021 yılında 1100 TL' ye yükseltilmiştir. Yeni düzenleme ile bu tutar yüzde 82 artışla 2 bin TL'ye yükseltiliyor. Emeklilerimiz hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda 2 biner TL ikramiye alacaklardır. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacaktır.

RAMAZAN İKRAMİYESİ NİSAN AYI İÇİNDE YATIRILACAK

Emeklilerimize 2018'den bugüne kadar 114 milyar TL bayram ikramiyesi ödenmiştir. 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayram öncesi, nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine bayram öncesi haziran ayı içerisinde ödenecektir. 2 bin TL bayram ikramiyesi hak sahiplerinin hisseleri oranında, iş kazası geliri alanlara sürekli iş göremezlik derecesi oranında ödenecektir. Bayram ikramiyesi, emekliliği hak edenin dosyasında birden fazla hisse oranında gelir ve aylık alanlara da en fazla hangi dosyadan ödeme yapılacak ise o dosyadan ödenecektir."