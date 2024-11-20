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Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son

Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son
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Ticaret Bakanlığı, tüketici şikayetleri üzerine harekete geçti. Bakanlık lokantalara döner, iskender ve hamburgerde fiyat listesinde gramaj bilgisi şartı getirdi. Gramajı gizli tutan işletmeye ise idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşın en çok tercih ettiği ürünlerden olan döner, iskender ve hamburgerde kullanılan etin gramajına da fiyat listesinde yer verilmesini istedi. Bakanlığın, esnaf odalarına gönderdiği yazıda, lokanta, restoran gibi işletmelerde, aynı türden ürünün farklı usul ve ölçüler ile farklı fiyatlardan sunulduğu durumlarda, tarife ve fiyat listelerinde ürünlerin gramaj bilgilerinin yer almaması sebebiyle tüketici tarafından fiyat karşılaştırılması yapılamadığı belirtildi.

TÜKETİCİLER EKSİK BİLGİLENDİRİLİYOR

Bu konuda çok sayıda şikayet geldiğine dikkat çekilirken gerek hızlı servis edilmesi gerekse de ekonomik olmalarından dolayı tüketici tarafından en fazla tercih edilen ürünlerin başında döner ve hamburgerin geldiği hatırlatıldı. Son dönemde lokanta ve büfe zincirleri gibi işletmelerce, geleneksel satış yöntemi olarak, ağırlığı ölçülerek satışa sunulması gereken dönerin, 'Döner sandviç, ekmek arası döner, dürüm döner, servis döner' gibi isimler altında farklı fiyatlarla satıldığı vurgulandı. İskender ve hamburgerin ise farklı porsiyonlarda, farklı fiyatlarla satılması sebebiyle, 'döner, İskender ve hamburger' satışında tüketicinin eksik bilgilendirildiği ifade edildi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre tüketicilerin mağduriyetinin önüne geçilmesi için bu yiyeceklerle ilgili olarak, tarife ve fiyat listelerinde ürünlerin ayırıcı özelliği olarak gramaj bilgilerinin de yer alması istendi. Denetimler sırasında fiyat listesinde bu bilgilerin eksikliğinin tespiti halinde idari para cezası uygulanacak.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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