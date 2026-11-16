Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bakanlık verilerine göre merkezi yönetim bütçesi ekimde 481,1 milyar lira açık verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ekim ayı bütçe sonuçlarına göre gelirler 1 trilyon 298,3 milyar, giderler 1 trilyon 779,4 milyar lira oldu. Ekimde bütçe 481,1 milyar lira, ocak-ekim döneminde ise 2 trilyon 321,4 milyar lira açık verdi.

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri ekimde 1 trilyon 298,3 milyar lira, giderleri 1 trilyon 779,4 milyar lira olarak belirlendi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, ekim ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre ekimde bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,2 artarak 1 trilyon 298 milyar 285 milyon liraya yükseldi. Bütçe giderleri de yüzde 29,9 artışla 1 trilyon 779 milyar 376 milyon liraya ulaştı.

Ocak-ekim döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,1 artışla 13 trilyon 406 milyar 85 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 35,7 yükselerek 15 trilyon 727 milyar 506 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi ekimde 481 milyar 91 milyon lira, ocak-ekim döneminde 2 trilyon 321 milyar 421 milyon lira açık verdi.

(Sürecek)

Kaynak: AA
ABD'de uçuş kaosunun ardından Trump'tan 50 milyar dolarlık hamle

Kaos giderek büyüyor! Beklenen hamle geldi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tayland'da korkunç yangın! 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Turizm merkezinde facia! Bilanço hayli ağır
Hürmüz Boğazı'ndan gelen haber petrol fiyatlarını düşürdü

Piyasalar gelen haberle altüst oldu!
Elektroşok da durduramadı! Balkondan düşüp yeniden kalktı

Elektroşok silahıyla vurulunca camdan düştü! Sonrası ayrı olay
Acil hastayı götürürken yolu kaybetti, ambulansı bırakıp taksiyle evine döndü

Acil hastayı götürürken yolu kaybetti, ambulansı bırakıp taksiyle evine döndü
Mardin Nusaybin'de bıçaklanmış bulunan 17 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti

Daha 17 yaşındaydı! Boş arazide korkunç halde bulundu
Mansur Yavaş'ın kurultaya katılmamasının perde arkası ortaya çıktı

Mansur Yavaş'ın kurultay kararı çok konuşuldu! Nedeni ortaya çıktı
Berke Özer'den Fransa'ya karşı tarihi performans11

O da olmasa! Yaptıklarıyla tüm dünyayı kendine hayran bıraktı