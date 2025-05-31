Bakanlık Uyardı: Banka Hesaplarını Üçüncü Kişilerle Paylaşmayın

TİCARET Bakanlığı, vatandaşların banka hesaplarını maddi menfaat karşılığında üçüncü kişilere kullandırdığı vakaların arttığını belirterek, bu tür uygulamaların dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçların parçası haline geldiğini, hesap sahiplerinin de ciddi cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Son dönemde bazı vatandaşlarımızın, banka hesaplarını maddi menfaat karşılığında üçüncü kişilere kullandırdığı ya da hesap bilgilerini paylaşmak suretiyle çeşitli yasa dışı faaliyetlere dolaylı olarak dahil olduğu vakalara sıklıkla rastlanmaktadır. Bu tür uygulamalar, dolandırıcılık, kara para aklama ve benzeri suçların bir parçası haline gelmekte olup, hesap sahipleri ciddi hukuki ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilmektedir. Hesap sahibinin bilgisi dahilinde gerçekleştirildiği kabul edilen bu tür işlemler, ilerleyen süreçte ağır mağduriyetlere ve yargı süreci sonunda hapis cezası, idari para cezası ve bankacılık işlemlerine erişimin sınırlandırılması gibi sonuçlara yol açabilmektedir. 'Ben sadece hesabımı verdim, işlemi ben yapmadım' yönündeki açıklamalar yasal sorumluluğu ortadan kaldırmamaktadır. Banka hesapları şahsa özeldir. Her türlü işlem yalnızca hesap sahibi tarafından ve şahsi ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmelidir" denildi.

'HİÇBİR SURETTE PAYLAŞILMAMALI'

Hesap bilgileri, IBAN numaraları, banka kartları, dijital bankacılık şifreleri ve kimlik bilgilerinin hiçbir surette üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu tür bilgilerin kötü niyetli kişi veya yapılar tarafından kullanılması, hesabın yasa dışı işlemlerde araç haline gelmesine neden olabilmektedir. Bazı kişiler kolay kazanç vaadiyle banka hesaplarını kullanmak isteyebilir. Bu tür tekliflere kesinlikle itibar edilmemeli, hesap sahibi bu işlemlerin hukuki sonuçlarından sorumlu olacağını unutmamalıdır. Bir hesap üzerinden gerçekleştirilen işlemler, ilk aşamada hesap sahibinin bilgisi ve onayı varmış gibi değerlendirilmektedir. Bu nedenle, hesabın kim tarafından ve ne amaçla kullanıldığının bilinmesi ve gerekli kontrolün sağlanması bireysel sorumluluğun bir parçasıdır. 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 15'inci maddesi uyarınca, kendi adına ancak başkası hesabına işlem yapan kişilerin bu durumu ilgili finansal kuruluşa yazılı olarak bildirmemesi halinde hapis veya adli para cezası ile karşı karşıya kalabileceği hüküm altına alınmıştır. Vatandaşlarımızın, şüpheli durumlarla karşılaştıklarında derhal bankaları veya yetkili kurumları bilgilendirmeleri hem kendi güvenlikleri hem de toplumun huzuru açısından önem arz etmektedir. Finansal güvenliğin sağlanmasının, her şeyden önce bireyin kendi sorumluluğunda olduğunun unutulmaması gerekmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşlarımızdan bilinçli, dikkatli ve sorumlu şekilde hareket etmelerini, kişisel finansal bilgilerini özenle korumalarını ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmasına asla izin vermemelerini önemle rica ederiz."