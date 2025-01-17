Bakanlık markayı ifşa etti: Aman çocuklarınıza bu çantayı satın almayın

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Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yayımladığı duyuruda insan sağlığını tehdit eden birçok ürün için toplatma kararı veriyor. "Relaxion" markalı ilkokul çantası için de piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alan bakanlık yetkilileri, ürünün kimyasal ve sağlık riskleri taşıdığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, denetimlerine devam ediyor. Bakanlık tarafından insan sağlığını tehdit eden birçok ürün için piyasadan toplatma kararı alındı. Bakanlık, özellikle bazı giysiler, pelüş oyuncaklar ve çocuk giyim ürünleri ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Piyasadan toplatılan ürünler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yayımlandı.

PİYASAYA ARZI YASAKLANDI

Bakanlık, "Relaxion" markalı ilkokul çantası için taşıdığı kimyasal ve sağlık riskleri nedeniyle piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı aldı.

TESTLERDEN OLUMSUZ SONUÇ ALINDI

Ürünün kimyasal riskler taşıdığını ve ekoloji testlerinden "Kalır" sonuç alındığını duyuran bakanlık kararın "7223 Sayılı Ürün Güvenliği Ve Teknik Düzenlemeler Kanunu, Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Yönetmeliği, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik" doğrultusunda alındığını açıkladı.

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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıemre null:

bakanlık da canan Karatay gibi olmaya başladı onu alma bunu alma

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