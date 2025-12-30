Bakanlık bir temizlik ürününün satışını yasakladı
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yaptığı son duyuruda, Best markalı yağ çözücünün sağlık riski taşıdığı gerekçesiyle satışının durdurulduğunu ve ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildiğini bildirdi.
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yaptığı son duyuruyla, sağlık riski taşıdığı tespit edilen yeni ürünleri kamuoyuna bildirdi. Yapılan incelemeler sonucunda, bir yağ çözücü temizlik ürününün insan sağlığı açısından risk oluşturduğu belirlenerek satışının yasaklanmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.
DENETİMLERDE GÜVENSİZLİK TESPİT EDİLDİ
Bakanlık tarafından yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi çalışmaları kapsamında, Best markalı temizlik ürününün yapılan teknik kontrollerde güvenli bulunmadığı açıklandı. Ürünle ilgili tespitlerin ardından karar, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yayımlandı.
SATIŞ DURDURULDU, TOPLATMA SÜRECİ BAŞLATILDI
Riskli olduğu belirlenen ürün için satış yasağı uygulanırken, tüketici sağlığının korunması amacıyla piyasadaki mevcut ürünlerin toplatılmasına yönelik süreç de resmen başlatıldı.