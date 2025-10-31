Bakan Yumaklı: Zirai Dondan Etkilenen Üreticilere 20 Milyar TL Destek

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan etkilenen üreticilerin yanında olduklarını belirterek, "Üreticilerimize toplamda 20 milyar 423 milyon zirai don destek ödemesi gerçekleştirdik" dedi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zirai dondan etkilenen üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Tarım sigortası bulunmayan, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerimize önceki ödemelerin devamı olarak 6 milyar 495 milyon TL daha aktarıyoruz. Bu destekle birlikte üreticilerimize toplamda 20 milyar 423 milyon zirai don destek ödemesi gerçekleştirdik. Zirai don kapsamındaki destek ödemelerine devam edeceğiz" dedi.