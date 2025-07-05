Bakan Yumaklı: Yangınlarda Kontrol Sağlandı, Dörtyol'daki Mücadele Devam Ediyor

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya ve Çanakkale'deki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı. Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki yangın için mücadele sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Muratpaşa ve Çanakkale'nin Lapseki ilçelerindeki yangınlarda tamamen kontrolün sağlandığını belirterek, "Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki yangını tamamen kontrol altına almak için havadan ve karadan mücadelemiz sürüyor." ifadesini kullandı.

Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Antalya'nın Muratpaşa ve Çanakkale'nin Lapseki ilçelerindeki yangınlarda tamamen kontrolün sağlandığını vurgulayan Yumaklı, "Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki yangını tamamen kontrol altına almak için havadan ve karadan mücadelemiz sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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