Bakan Yumaklı: Yeşil Karıncalar sahada

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, selden etkilenen illerde DSİ 'Yeşil Karınca' ekiplerinin taşkın koruma ve temizlik çalışmalarının sürdüğünü, İl Müdürlükleri ve TARSİM ekiplerinin de sahada hasar tespit çalışmalarına aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, selden etkilenen illerde "Yeşil Karınca" filolarının taşkın koruma, tahkimat ve temizlik çalışmalarını, mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürdüğünü belirterek, "İl-ilçe Tarım Müdürlüklerimiz de sahada, üreticimizin yanında. TARSİM ekiplerimiz, zarar gören tarım alanlarında hasar tespit çalışmalarına aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Tokat, Amasya, Hatay ve Mersin başta olmak üzere, yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen aşırı yağışların sebep olduğu taşkınlardan etkilenen vatandaşlara ve üreticilere, geçmiş olsun dileklerini ileten Yumaklı, Hatay'da olumsuz hava koşulları sonucu meydana gelen kazalarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabırlar, yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.

Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerinin, ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla bölge halkının hizmetinde olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yeşil Karıncalarımızla taşkın koruma, tahkimat ve temizlik çalışmalarımızı gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürüyoruz. İl-ilçe Tarım Müdürlüklerimiz de sahada, üreticimizin yanında. TARSİM ekiplerimiz, zarar gören tarım alanlarında hasar tespit çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

"Yeşil Karıncalar" olarak anılan DSİ iş makineleri, taşkına yönelik çalışmaların yanı sıra, orman yangınları, deprem ve çığ gibi afetlerde de seferber olarak afet zararlarının önlenmesi ve azaltılması yönündeki çalışmalara, destek sağlıyor. Taşkın öncesi, taşkın anı ve sonrasında vatandaşların can ve mal emniyetini temin etmek maksadıyla gece gündüz çalışan "Yeşil Karıncalar", ayrıca terörle mücadele kapsamında yurt içi ve yurt dışı operasyonlarda Milli Savunma Bakanlığı emrinde de görevlendiriliyor.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
