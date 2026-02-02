Haberler

Bakan Yumaklı'dan Dünya Sulak Alanlar Günü mesajı Açıklaması

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Sulak Alanlar Günü'nde yaptığı açıklamada, Türkiye'de koruma altına alınan 1,2 milyon hektarlık 138 sulak alan ile doğal yaşamın sürdürülebilirliği için çalıştıklarını vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sulak alanların, doğanın en hassas ve en değerli ekosistemleri olduğunu belirterek, "Ülkemizde koruma altına aldığımız 1,2 milyon hektarlık 138 sulak alanla doğal yaşamın sürdürülebilirliği için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Dünya Sulak Alanlar Günü'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Suyun hayat verdiği, toprağın nefes aldığı, binlerce canlının yuva bulduğu sulak alanların, doğanın en hassas ve en değerli ekosistemleri olduğuna işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Dünya Sulak Alanlar Günü vesilesiyle, ülkemizde koruma altına aldığımız 1,2 milyon hektarlık 138 sulak alanla doğal yaşamın sürdürülebilirliği için çalışıyoruz. Sulak alanları korumak, sadece bugünü değil yarınları korumaktır. Bu miras hepimizin ortak sorumluluğudur."

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
Haberler.com
500



