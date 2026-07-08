Haberler

Bakan Yumaklı: "Bereketli toprakların potansiyelini daha da artıracağız"

Bakan Yumaklı: 'Bereketli toprakların potansiyelini daha da artıracağız'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kurulacak Organize Tarım Bölgesi'nin yaklaşık bin 500 kişiye iş imkanı sunacağını ve istihdamın yüzde 75'inin kadınlardan oluşacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın tarımsal üretim gücünü artıracak yatırımları hayata geçireceklerini belirterek, Organize Tarım Bölgesi projesinin yaklaşık bin 500 kişiye istihdam sağlayacağını açıkladı.

Bakan Yumaklı, çeşitli programlara katılmak üzere Muğla'nın Seydikemer ilçesine geldi. Yumaklı, ilçe girişinde davul-zurna eşliğinde yoğun bir kalabalık tarafından karşılandı. Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada Muğla'nın tarımsal potansiyeline dikkat çekti. Yumaklı, kente ayırdıkları programın bir güne sığmadığını belirterek, "Muğla'ya geldiğimizde bir günün yetmeyeceğini biliyorduk. İkinci günü programa ekledik, ancak gördük ki ikinci gün de yetmiyor. Bu bereketli topraklarda sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Seydikemer'in tarımsal üretimde koruma-kullanma dengesini başarıyla sağlayan örnek ilçelerden biri olduğunu vurgulayan Yumaklı, ilçenin 15 rakımdan 1200 rakıma kadar uzanan coğrafyasında nar, zeytin ve birçok tarım ürününün yetiştirildiğini söyledi. Üretilen ürünlerin Türkiye'nin dört bir yanına ve dünyanın farklı ülkelerine ihraç edildiğini belirten Yumaklı, ilçenin çok önemli bir üretim potansiyeline sahip olduğunu ifade ederek. bu potansiyelin daha da geliştirilmesi için çalışacaklarını kaydetti.

Konuşmasında Organize Tarım Bölgesi projesine de değinen Bakan Yumaklı, özellikle süt üretimine yönelik kurulacak Organize Tarım Bölgesi'nin önündeki engellerin büyük ölçüde kaldırıldığını söyledi. Projenin 2027 yılında ödenek tahsisiyle birlikte hız kazanacağını belirten Yumaklı, "Kazmayı en kısa sürede vurup bu önemli yatırımı Seydikemer'in hizmetine sunacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Organize Tarım Bölgesi'nin sadece üretime değil, istihdama da büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Bakan Yumaklı, yaklaşık bin 500 kişiye iş imkanı oluşturacağını, bu istihdamın yüzde 75'inin kadınlardan oluşacağını belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması

Sonuç bildirgesi yayımlandı! Milyar dolarlık yeni anlaşma
Trump, Beştepe'de Şara ile görüştü: Suriye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkacak

Trump ve Şara'dan ortak basın toplantısı! Güzel haberi verdi
Trump'ın konuşması öncesi salonda alarm! Apar topar boşaltıldı

Ankara'da Trump alarmı! Salon apar topar boşaltıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takımı elenince tribünde yaptığı hareket olay oldu

Takımı elenince tribünde yaptığı hareket olay oldu
Trump resepsiyon yemeğine 10 üzerinden 12 puan verdi

Trump resepsiyon yemeğine bakın 10 üzerinden kaç puan verdi
Hırsız sandı, karşısına baykuş çıktı

Hırsız sanmıştı! Evde davetsiz misafir
Savunma sanayi araştırmacısı Anıl Şahin: Ankara Zirvesi organizasyonuyla fark yarattı

Anıl Şahin: Ankara Zirvesi organizasyonuyla fark yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü: Şam'daki bombalı saldırı da gündemdeydi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi

Zirveye damga vuran görüntü! Meloni'nin hareketine dikkat
ROKETSAN, Assan Group'u 471 milyon dolara satın aldı

TMSF satışa çıkardı, Türk devi rekor teklifle satın aldı