Bakan Yumaklı: Gübre stoklarımızda problem yok

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bizim gübre stokları anlamında hiçbir problemimiz yok. Kaldı ki bununla ilgili arzı artırma yönünde de tedbirlerimiz var. Şu an için çiftçilerimizin üretimini etkileyecek herhangi bir gübre problemi olmayacak" dedi.

Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda düzenlenen 'Külliye'de Ramazan' etkinlik alanındaki Tarım ve Orman Bakanlığı stantlarını gezdi. Bakan Yumaklı, etkinliğin çocuklar ve aileler için önemli bir buluşma noktası olduğunu belirterek, "Artık bir gelenek haline geldi. Gerçekten çok cıvıl cıvıl çocukların bu sevincini burada görmek. Ramazan sevinciyle birlikte bakanlıkların yapmış olduğu birtakım faaliyetleri, onlara anlatma imkanı bulmak bizim açımızdan çok mutluluk verici. Gerçekten bu ikinci senesi olmasına rağmen muazzam bir ilgi var. Çocuklarımız hakikaten çok meraklı, ilgili. Bu anlamda biz de bakanlığımızın tarımla alakalı, ormanla alakalı, suyla alakalı birçok konusunu burada onlara sevdirerek öğretmek, anlatarak onların ilgisini çekmek üzerine çok ciddi bir alanı tahsis ettiler. Bu anlamda külliyemize, külliye yönetimimize çok çok teşekkür ediyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza çünkü bu tür bir ortamı oluşturmak da burada çocuklarla, ailelerle, bakanlıkların ya da çok farklı kurumların bir araya gelmesini sağlamak da son derece önemli. 'Külliye'de Ramazan' gerçekten çok güzel. İnsan burada belki de bütün bir gününü geçirebilir. Geldiğimiz andan itibaren zaman mefhumunu da kaybetmişim. Arkadaşlar ikaz ettiler. Ben hem ilgi gösteren kimler varsa, buraya çocuklarını getiren bütün ailelere ve burada gayret sarf eden, bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için emek veren hem külliye çalışanlarımıza, külliye yönetimimize ve bakanlık çalışanlarımıza, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

'GIDA AÇISINDAN PROBLEMİMİZ YOK'

Yumaklı, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasının ardından Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına ilişkin soruya da yanıt verdi. Olası risklere karşı hazırlıklı olduklarını belirten Yumaklı, "Elbette ki risklerin ortaya çıkma ihtimalinden itibaren biz de bütün bakanlıklarımızda olduğu gibi hazırlıklarımızı yaptık. Bu kriz dün oluştu. Biz sadece bugün için tedbirlerimizi alıyor değiliz. Dolayısıyla buna da hazır olduğumuzu söyledik, açıklamamızı yaptık. Bizim gübre stokları anlamında hiçbir problemimiz yok. Kaldı ki bununla ilgili arzı artırma yönünde de tedbirlerimiz var. Bunları peyder pey de açıklıyor olacağız zaten. Şu an için çiftçilerimizin üretimini etkileyecek herhangi bir gübre problemi olmayacak. Bununla ilgili yeterli stokumuz da var, imkanlarımız da var, bağlantılarımız da var. Gıda açısından zaten bir problemimiz yok. Dediğim gibi doğal olarak bu tarz krizlerin ortaya çıkma ihtimalinden itibaren gerekli tedbirleri bütün bakanlık birimlerimiz olarak aldık. Dolayısıyla şu anda gönül rahatlığıyla bütün vatandaşlarımıza herhangi bir problemimizin olmadığını hem gıda açısından hem de tarımsal üretim açısından girdilerle ilgili bir sıkıntımız olmadığını buradan sizlerin vasıtasıyla tekrar ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

