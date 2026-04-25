Bakan Yumaklı, "Dünya Veteriner Hekimler Günü"nü kutladı

Bakan Yumaklı, NSosyal'deki hesabından "Dünya Veteriner Hekimler Günü"ne ilişkin paylaşım yaptı.

Yumaklı, hayvancılıktaki yol haritasının ve sürdürülebilir üretimin en büyük destekçisinin veteriner hekimler olduğuna işaret ederek, "Hayvan sağlığını koruyarak insan sağlığına hizmet eden, her türlü zor şartta görevini aşkla yapan tüm veteriner hekimlerimizin Dünya Veteriner Hekimler Günü'nü kutluyorum. İyi ki varsınız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlığın hesabından yapılan paylaşımda da şunlar kaydedildi:

"Yurdun dört bir yanında, ayak basılmadık köy, dokunulmadık can bırakmayan kahramanlarımız var. Hayvan sağlığını korurken, aslında insan sağlığı için nöbet tutan, şefkati meslek edinen veteriner hekimlerimizin Dünya Veteriner Hekimler Günü kutlu olsun."