Bakan Yumaklı'dan Katar'da şehit olan personel için başsağlığı mesajı Açıklaması

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Katar'da düşen helikopterde şehit olan personel için başsağlığı diledi.

Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Şehit personel için başsağlığı dileyen Yumaklı, şunları kaydetti:

" Katar'da eğitim faaliyetleri yürüttüğü sırada kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan kahraman askerimiz ile ASELSAN personellerimize, Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Aynı kazada hayatını kaybeden dost ve kardeş Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına, Allah'tan rahmet, Katar halkına sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanları cennet olsun."