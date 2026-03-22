Bakan Yumaklı'dan Katar'da şehit olan personel için başsağlığı mesajı Açıklaması

Haberler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Katar'da düşen helikopterde şehit olan personel için başsağlığı diledi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Katar'da düşen helikopterde şehit olan personel için başsağlığı diledi.

Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Şehit personel için başsağlığı dileyen Yumaklı, şunları kaydetti:

" Katar'da eğitim faaliyetleri yürüttüğü sırada kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan kahraman askerimiz ile ASELSAN personellerimize, Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Aynı kazada hayatını kaybeden dost ve kardeş Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına, Allah'tan rahmet, Katar halkına sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanları cennet olsun."

Kaynak: AA / Seda Tolmaç
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu

Katar'da helikopter düştü! 3 şehidimiz var
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı

Tüm hesaplar sil baştan! Avrupa başkentlerini alarma geçiren gelişme
Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon

Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon
Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu

Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu
Ben-Gvir'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz

Şehri görünce sinirden deliye döndü
Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor
Tıp öğrencisi Yaren'in öldüğü kazada alkollü sürücü tutuklandı

Tıp öğrencisi Yaren'in ölümüne neden olan sürücü için karar verildi