Bakan Yumaklı'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "111 yıl önce Çanakkale'de sergilenen birlik ve beraberlik ruhu, Türkiye Yüzyılı'na yürürken en kıymetli mirasımızdır." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yaptı.

Çanakkale'nin, asırları aşan bir destan, bitmeyen bir sevda olduğunu belirten Yumaklı, "111 yıl önce Çanakkale'de sergilenen birlik ve beraberlik ruhu, Türkiye Yüzyılı'na yürürken en kıymetli mirasımızdır. 'Çanakkale Geçilmez' mührünü tarihe kazıyan kahramanlarımız, bize sadece bir zafer değil, hür ve onurlu bir gelecek bırakmışlardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde, imkansız denileni başaran tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun." değerlendirmesinde bulundu.