Bakan Varank'tan TEKNOFEST'te Tarım Teknolojileri Vurgusu

TBMM Bilim, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Tarım Teknolojileri Kümelenmesi'nin (TÜME) TEKNOFEST'teki "akıllı tarım" alanını ziyaret ederek, ürünlere ilişkin bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul devam ediyor.

Varank, Tarım Teknolojileri Kümelenmesi'nin akıllı tarım alanında, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Alana girdiğinde, TEKNOFEST'in eğlenceli yüzünü gördüğünü dile getiren Varank, tarım teknolojileri kümelenmesindekilerle uzunca bir süredir tanıştıklarını söyledi.

"TÜME, TEKNOFEST açısından önemli bir kazanım"

"Tarımda teknolojiyi nasıl kullanabiliriz?" ve "Türkiye'yi bu manada daha fazla kendine yetebilen, daha verimli iş yapabilen bir ülke haline nasıl getirebiliriz?" diye istişareler gerçekleştirdiklerini aktaran Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Buraya girdiğimde, aslında tam da hayal ettiğimiz şeyleri gördüğüm için kendimi TEKNOFEST'te hissediyorum. Çünkü, yıllardır TEKNOFEST'e gelen gençler ve aileler, aslında teknolojinin uygulamasını gördüklerinde, dokunduklarında, hissettiklerinde, 'Gerçekten demek ki teknoloji bu işe yarıyormuş' diyebiliyorlar. Tarım teknolojileri kümelenmesinde de onun bir örneği var. Ben inanıyorum ki, şu alanı ziyaret edip, burada oluşturulan altyapıyı ve kullanılan teknolojileri görüp, 'Ben de acaba ileride böyle bir çiftlik kurabilir miyim? Tarım alanında çalışabilir miyim?' diyecek gençlerimiz olacak. Dolayısıyla ben bu işi çok başarılı buluyorum ve TEKNOFEST açısından da önemli bir kazanım olarak görüyorum."