Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: 'Projelerimizde en büyük deprem senaryolarını göz önüne alarak tasarım ve inşa işlerini yaptık'

Bakan Uraloğlu, Ankara'da, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Bölge Müdürleri Toplantısı'na katıldı. Uraloğlu, 'Yol Medeniyettir' vizyonuyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle başlattıkları seferberlikle KGM'nin büyük başarılara imza attığını belirterek, "Karayolları Genel Müdürlüğümüz, 86 milyon vatandaşımızın gelecek yolculuğunun merkezlerinden birisi oldu. Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın yolunu ardına kadar çok şükür açtık. Başlattığımız bu seferberlik ile 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağımızı dört katına çıkararak 29 bin 742 kilometreye ulaştırdık. 77 ilimizi, güvenli konforlu bir şekilde birbirine kavuşturduk" diye konuştu.

'OTOYOL AĞIMIZI 38 BİN 60 KİLOMETREYE ULAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

Bakan Uraloğlu, Bakanlığın yatırımları sayesinde 114 milyar 741 milyon lira iş ve 84 milyar 263 milyon lira akaryakıt tasarrufu sağladıklarını ve bunun Türkiye'ye toplamda yıllık 199 milyar lira ekonomik katkı sunduğunu ifade etti. Ardından 2053 hedeflerine değinen Uraloğlu, "Ulaştırma ve Lojistik Ana Planımız doğrultusunda, 2053'te otoyol ağımızı 38 bin 60 kilometreye ulaştırmayı hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılı'na yakışır projelerle hizmet fırtınamızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, ilerleyen dönemde Ankara-İstanbul arasındaki mevcut yolların yetmeyeceğini öngördüklerini belirterek, "Kuzey Marmara Otoyolu'nun bittiği Akyazı'dan Ankara'ya yeni bir yol yapmamız gerekecek. Planladığımız Orta Anadolu Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na daha hızlı bağlantını tesis edeceğiz. Ayrıca afet ve acil durumlar için de alternatif bir yolu bu vesileyle inşa etmiş olacağız" dedi.

'FİBER OPTİK ALTYAPIMIZI 20 BİN KİLOMETREYE ÇIKARACAĞIZ'

Ardından 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen depreme değinen Uraloğlu, Bakanlık sorumluluğundaki kara yolları, havalimanları, tren ve metrolarla birlikte deniz yapılarında da bir hasarın olmadığını vurgulayarak, bu tablonun son 23 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem gerçeğini merkeze alarak başlattığı seferberliğin sonucu olduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu, 1999 depreminden sonra otoyolları ve köprüleri depreme dayanıklı hale getirmek için çalıştıklarını belirterek, "Projelerimizde, en büyük deprem senaryolarını göz önüne alarak tasarım ve inşa işlerini yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz" diye konuştu.

Uraloğlu ayrıca, Bakanlığın yaptığı projeleri hem tam kapasite kullanabilmek hem de emniyetli ulaşımı sağlamak adına akıllı ulaşım sistemlerini hayata geçirdiklerini işaret ederek, "İstanbul ve Antalya'daki Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri (K-AUS) pilot uygulamaları ile yenilikçi teknolojileri ülkemize kazandırıyoruz. Fiber optik altyapımızı 20 bin kilometreye çıkararak bu sistemleri yaygınlaştıracağız. Yaptığımız her kilometre yol 86 milyonun kavuşması, kucaklaşması, helal rızık kazanması anlamına gelmektedir. Bu başarıda, şantiyelerde gece gündüz alın teri döken sizlerin, müteahhitlerimizin, alt yüklenicilerimizin, mühendislerimizin, işçilerimizin alın teri ve emeği var" değerlendirmesinde bulundu.